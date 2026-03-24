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Assembleia do RS debate crise no abastecimento de diesel e suspeitas sobre falhas na distribuição

Nos últimos dias, o assunto ganhou destaque após manifestações de caminhoneiros.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província / Jornalista Felipe Vieira
24/03/2026 às 13h56
Assembleia do RS debate crise no abastecimento de diesel e suspeitas sobre falhas na distribuição
(Foto: Ilustração / Produção - Recursos de IA)

A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul agenda para esta quarta-feira (25), às 10h30, uma reunião aberta ao público com o objetivo de analisar denúncias de dificuldade no fornecimento de diesel em diversas regiões gaúchas. A proposta partiu do deputado estadual Miguel Rossetto, que destaca a importância de compreender os motivos do problema e suas consequências para a atividade econômica.

Nos últimos dias, o assunto ganhou destaque após manifestações de caminhoneiros, comerciantes do setor e produtores rurais, que relatam obstáculos para adquirir o combustível, sobretudo em cidades do interior. O diesel é considerado essencial para o funcionamento de áreas estratégicas como o agronegócio, o transporte de cargas e a distribuição de produtos.

Mesmo com informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Petrobras apontando regularidade no abastecimento às distribuidoras, representantes do segmento afirmam que há demora nas entregas e limitação na oferta, levantando suspeitas sobre falhas na logística de distribuição.

Entre as possibilidades mencionadas está a ocorrência de entraves operacionais ou até retenção do produto em etapas intermediárias da cadeia, o que poderia influenciar na elevação dos preços. O parlamentar também sugere discutir alternativas tributárias, como uma eventual redução do ICMS, para amenizar o impacto ao consumidor.

O quadro se torna ainda mais delicado diante do cenário internacional instável no setor energético. Tensões recentes no Oriente Médio têm impulsionado o valor do petróleo no mercado global, refletindo diretamente no custo do diesel. Além disso, o aumento no frete marítimo e nos seguros de transporte contribui para encarecer toda a cadeia logística.

No Rio Grande do Sul, entidades como a Farsul já demonstraram preocupação com o abastecimento em meio ao período de colheita, quando a demanda pelo combustível aumenta significativamente. Profissionais do transporte também apontam dificuldades pontuais, o que pode afetar a circulação de mercadorias e pressionar preços em diferentes áreas.

O encontro deve contar com a presença de representantes de órgãos reguladores, distribuidoras, sindicatos e entidades empresariais, como ANP, SINDICOM, ABICOM, SULPETRO, SINDIPETRO, SINDILIQUIDA, Refinaria Alberto Pasqualini, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Secretaria da Fazenda, PROCON-RS, Famurs, Fiergs e Farsul.

A expectativa é que a discussão contribua para esclarecer se há um problema estrutural na distribuição do diesel no Estado ou se as ocorrências são isoladas. Também se espera avançar na definição de medidas que assegurem o abastecimento regular e evitem prejuízos maiores à economia gaúcha, especialmente em um período de alta nos preços de energia e combustíveis.

 

 

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