Alunos são flagrados com arma de fogo e faca em escola de Ijuí

Dois adolescentes foram flagrados com uma arma de fogo e uma faca dentro de uma escola localizada no bairro São Geraldo, em Ijuí, no início da tarde desta segunda-feira (23).

A ocorrência teve início após a direção da instituição ser alertada por uma professora sobre a suspeita de que um aluno estaria armado. Diante da situação, a escola acionou a Brigada Militar, que enviou uma equipe da Força Tática ao local.

Durante a ação, os policiais abordaram dois menores, de 17 e 15 anos. Com o adolescente de 17 anos, foi apreendido um revólver calibre .22. Já com o jovem de 15 anos, os agentes localizaram um canivete.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ijuí, onde a ocorrência foi registrada e segue em andamento.

O caso chama a atenção pela gravidade de envolver o ambiente escolar e reforça a importância da rápida comunicação por parte da instituição de ensino, bem como da pronta resposta das forças de segurança, o que pode ter evitado uma situação de maior risco.

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