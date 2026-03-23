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Prevenção contra perda de dados requer atenção de empresas

Vazamentos expõem fragilidade das organizações; especialista da Brasiline explica como as soluções de DLP deixaram de ser apenas tecnologia para vi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 14h18
Prevenção contra perda de dados requer atenção de empresas
Imagem de iStock

A transformação digital ampliou de forma significativa o volume de dados que circulam entre ambientes locais, nuvem, dispositivos móveis e parceiros de negócios. Nesse cenário, cresce também a exposição das empresas a riscos de vazamento ou perda de informações sensíveis.

Um relatório produzido pela Fortinet em 2025, em parceria com a Cybersecurity Insiders e divulgado pelo portal TI Inside, mostra que 77% das organizações registraram pelo menos um incidente envolvendo informações confidenciais nos últimos 18 meses. Em paralelo, 43% mencionaram danos reputacionais e 39%, interrupções operacionais.

No Brasil, a preocupação é ainda mais evidente. Um levantamento realizado pela TransUnion, compartilhado pela Agência Brasil, revelou que 40% dos brasileiros já foram alvo de fraudes por e-mail, internet, telefone ou mensagens de texto, e 10% afirmaram ter caído nos golpes. Os números reforçam a necessidade de soluções capazes de proteger dados corporativos e pessoais em um ambiente cada vez mais vulnerável.

De acordo com Cristiano Oliveira, vice-presidente da Brasiline Tecnologia, o tema de prevenção de perda de dados ganhou relevância nos últimos anos por conta da sofisticação dos ataques e da importância estratégica das informações. "Dados hoje são um dos principais ativos das empresas — e também o principal alvo. Além disso, legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) elevaram o nível de responsabilidade das organizações sobre a proteção das informações", afirma.

Os principais vetores de risco, segundo Oliveira, envolvem phishing, ransomware, exploração de vulnerabilidades, credenciais comprometidas e ameaças internas, sejam intencionais ou por negligência. "Também vemos muitos incidentes relacionados a configurações inadequadas em ambientes de nuvem e compartilhamentos indevidos de arquivos sensíveis", acrescenta.

O executivo ressalta ainda que as consequências de uma perda de dados que atinja sistemas críticos podem ser severas. "O impacto pode incluir paralisação de operações, indisponibilidade de sistemas, perda de produtividade, danos financeiros, quebra de confiança com clientes e parceiros, além de sanções regulatórias. Em ambientes críticos, a indisponibilidade também pode comprometer toda a cadeia de negócio", explica.

Data Loss Prevention

Para Oliveira, a prevenção de perda de dados deixou de ser uma solução puramente tecnológica e passou a integrar a estratégia de governança das empresas. "DLP (Data Loss Prevention) não é apenas uma ferramenta, é parte da estratégia de governança, risco e conformidade. Ela envolve políticas claras, classificação da informação, cultura organizacional e monitoramento contínuo. Estamos falando de proteção do ativo mais valioso da empresa: a informação", reforça.

A integração da DLP com outras camadas de segurança é apontada como fundamental. "A ferramenta precisa conversar com soluções de controle de identidade, criptografia, monitoramento de endpoints e ferramentas como SIEM. Quando integrada a um SOC estruturado, a empresa ganha visibilidade centralizada, correlação de eventos e capacidade de resposta rápida a incidentes", avalia Oliveira.

Com os números indicando aumento de incidentes e fraudes, o especialista reforça que a prevenção de perda de dados não deve ser vista apenas como uma barreira tecnológica, mas como parte essencial da estratégia corporativa.

Na Brasiline, as empresas contam com uma abordagem consultiva e estratégica para a implementação de soluções eficazes de proteção de dados. "Iniciamos com o mapeamento e a classificação das informações sensíveis, definimos políticas de proteção alinhadas às exigências regulatórias e aos objetivos do negócio. A partir daí, implementamos soluções tecnológicas adequadas ao ambiente do cliente, seja on-premises ou em nuvem", compartilha.

"Além disso, integramos a DLP a outras camadas de segurança, como monitoramento de eventos, controle de acesso e mecanismos de prevenção de intrusão, o que busca garantir maior visibilidade e capacidade de resposta a incidentes", conclui Oliveira.

Para saber mais, basta acessar o site da Brasiline.

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