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Confira as datas de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2026

Valor de R$ 200 será depositado conforme o mês de nascimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/03/2026 às 12h52 Atualizada em 23/03/2026 às 15h17
Confira as datas de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2026
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia de 2026 começa a ser paga nesta segunda-feira (23) a estudantes do ensino médio matriculados na rede pública e com inscrições ativas no Cadastro Único (CadÚnico). O calendário de pagamentos segue ao longo desta semana até 30 de março, próxima segunda .

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio. Cerca de 3,6 milhões de estudantes receberão o incentivo-matrícula de 2026.

O depósito no valor de R$ 200 é feito conforme o mês de nascimento dos estudantes de 14 a 24 anos, que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia.

Confira as datas de pagamento

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem nesta segunda-feira (23);
  • em março e abril: terça-feira (24);
  • em maio e junho: quarta-feira (25);
  • em julho e agosto: quinta-feira (26);
  • em setembro e outubro: sexta-feira (27);
  • em novembro e dezembro: em 30 de março, próxima segunda-feira;

A parcela será creditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes participantes.

>> Confira o calendário completo de pagamentos do Pé-de-Meia em 2026

Quem tem direito

São automaticamente incluídos no programa federal os estudantes do ensino médio público que integram famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e que estavam com cadastro ativo até a data-base de 7 de agosto de 2025 . Também é preciso ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

O Ministério da Educação (MEC) é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa a partir dos dados do CadÚnico.

Outros pagamentos

O MEC também pagará ainda neste mês o incentivo-conclusão aos participantes do Pé-de-Meia que deixaram de receber na data regular porque as redes de ensino não enviaram as informações no prazo estabelecido pelo programa.

O valor de R$ 1 mil é referente à aprovação em cada ano letivo do ensino médio, mas somente pode ser sacado após a conclusão do terceiro ano.

À medida que as redes de ensino repassam os dados que informam a conclusão ao MEC, os estudantes beneficiários podem receber os valores nas próximas datas de pagamento do Pé-de-Meia.

Pé-de-Meia

O Ministério da Educação (MEC) calcula que, desde 2024, o programa alcançou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.

O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa n a página eletrônica do Pé-de-Meia no site do MEC .

Para conferir, é preciso digitar a senha da conta da plataforma Gov.br do estudante.

Se precisar de ajuda, o estudante ainda conta com outros canais de atendimento , como o Fale Conosco, no telefone 0800 616161.

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© Antônio Cruz/Agência Brasil
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