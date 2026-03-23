Água voltou invadir casas nas ruas Coroados e Laranjeiras em Crissiumal

A forte chuva registrada causou grandes prejuízos aos moradores da parte baixa das ruas Coroados e das Laranjeiras. Pelo menos seis residências foram atingidas pela água, que não encontrou vazão suficiente, fazendo com que as vias ficassem completamente alagadas.

Segundo relato de um morador, a situação poderia ter sido ainda mais grave se não fosse a ajuda de vizinhos, que enfrentaram a água para salvar móveis e retirar entulhos que acabavam obstruindo as bocas de lobo.

Conforme os residentes da região, o local recebe grande volume de água vindo de diferentes pontos, incluindo ambos os lados da Rua Coroados, além do fluxo intenso da Rua Três Passos, que possui infraestrutura de drenagem limitada, e também da Rua Padre José Schmidt.

A intensidade da chuva ainda provocou a queda de um barranco que sustenta a tubulação instalada em uma área pertencente ao Seminário São Miguel.

Os moradores relatam que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, inclusive no mês de janeiro, aumentando a preocupação com novos episódios de alagamento.

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