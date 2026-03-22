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Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), vem ampliando os resultados do projeto Cadeia Produtiva Solid...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/03/2026 às 14h16
Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas
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O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), vem ampliando os resultados do projeto Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas, que fortalece práticas de conservação da flora nativa, restauração ambiental e geração de renda para agricultores familiares. Mais de R$ 3 milhões já foram repassados ao projeto e aplicados em diferentes ações de fortalecimento da sociobiodiversidade gaúcha.

O balanço mais recente, apresentado no mês de março, aponta:

  • restauração de 300 nascentes desde 2017;
  • implantação de 170 hectares de sistemas agroflorestais;
  • distribuição de 3,9 mil mudas de espécies nativas e frutíferas;
  • realização de 70 capacitações à comunidade;
  • entregas de sementes;
  • implantação de caixas de melíponas, fortalecendo sistemas produtivos com abelhas nativas sem ferrão.

Financiada com recursos de empresas privadas instaladas no Estado, a iniciativa é viabilizada por meio da Reposição Florestal Obrigatória (RFO) — política pública estadual que determina a compensação ambiental sempre que houver supressão de vegetação nativa decorrente da instalação de empreendimento (Instrução Normativa Sema 01/2018).

Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas

A Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas é sustentada por uma base social composta por 12 unidades comunitárias, 60 unidades familiares e 23 famílias individuais que integram as etapas de coleta, produção, processamento e comercialização. Outro pilar estratégico é a Dinâmica de Resgate, Multiplicação e Distribuição de Material Genético, que já mapeou 138 matrizes de 35 espécies nativas e instalou 20 viveiros artesanais em cinco regiões do Estado.

“Combinando produção sustentável, geração de renda, restauração ecológica e fortalecimento comunitário, a Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas consolida-se como um modelo de desenvolvimento capaz de transformar territórios, ampliar oportunidades para agricultores familiares e valorizar a biodiversidade gaúcha”, reforçou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Para os consumidores, esse fortalecimento produtivo significa mais acesso a alimentos de origem sustentável, que preservam a biodiversidade e promovem relações de cooperação. Além disso, espécies antes pouco conhecidas vêm ganhando espaço no mercado. Entre as frutas nativas valorizadas pelo projeto estão guabiroba, uvaia, araçá, jabuticaba, cereja-do-mato, butiá, goiaba-serrana, açaí-juçara e pinhão, muitas delas com alto potencial gastronômico e ecológico.

Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom

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