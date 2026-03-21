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Arthur Xavier é prata nos 100m costas em competição em Barcelona

No World Series de natação paralímpica, mineiro conquista 3º pódio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/03/2026 às 18h07

O mineiro Arthur Xavier (de apenas 19 anos) faturou a medalha de prata nos 100m costas da classe S14 (deficiência intelectual) neste sábado, 21, no World Series de natação paralímpica em Barcelona (Espanha). Esse foi o terceiro pódio do atleta na competição. O primeiro foi o ouro nos 100m livre, com 50s90. Depois, a medalha dourada foi nos 200m livre, com 1min55s75.

O campeão da prova deste sábado na Espanha foi Inigo Sanz, da classe S8 (limitações físico-motoras), com 1min06s27. O bronze ficou com Albert Gelis, da classe S11 (deficiência visual), com 1min06s08. As provas do World Series são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Além da conquista do mineiro, o país obteve neste sábado uma prata da paranaense Laura Sanches, 17, na disputa entre jovens dos 100m costas, também da classe S14 . A nadadora completou dos 100m costas feminino em 1min13s69 e somou 807 pontos, marca que lhe rendeu a segunda colocação. O ouro foi da espanhola Anastasiya Dmytriv, classe S9 (limitações físico-motoras), com 1min14s13, e o bronze, da também espanhola Yaiza Orive, classe S10 (limitações físico-motoras). A brasileira Laura já havia obtido um ouro entre os jovens na disputa dos 100m livre.

Com mais essas duas conquistas deste sábado, penúltimo dia das disputas, o Brasil soma quatro medalhas entre adultos (três ouros e uma prata) e duas (ouro e prata) no juvenil desde o início da competição.

Ao todo, cinco atletas brasileiros disputam o World Series de natação em Barcelona.

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