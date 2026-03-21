Matheus Lima fecha Mundial Indoor em sétimo nos 400m na Polônia

O brasileiro Matheus Lima é o sétimo mais rápido do mundo na prova dos 400 metros rasos. O corredor fechou a distância em 46s17 na final do Mundial Indoor de Atletismo disputado em Torun, na Polônia.

Um dia após bater o recorde sul-americano da prova (com 45s71), o atleta do Pinheiros não conseguiu manter o ritmo da decisão deste sábado (21). Meio segundo mais lento em relação ao dia anterior, ele foi o terceiro em sua bateria e terminou na sétima posição geral.

O ouro foi do canadense Christopher Morales Williams com 44s76, recordista do campeonato e único a correr abaixo dos 45 segundos. O norte-americano Khaleb McRae foi o segundo melhor, com 45s03. O bronze ficou com Jereem Richards, de Trinidad e Tobago, com 45.39.

Matheus Lima já era dono dos quatro melhores tempos da história da América do Sul na prova e foi o sexto colocado no Mundial de Nanjing (China) em 2025. Na ocasião, ele quebrou o recorde brasileiro e sul-americano dos 400 metros (45.79).

Nesta temporada, Matheus venceu o Sul-Americano Indoor de Cochabamba, em 28 de fevereiro, com o tempo de 45.82, resultado muito próximo de seus recordes.

O Mundial de 2026 segue até este domingo (22). O Brasil participa com 19 atletas : Ana Carolina de Jesus Azevedo (60 m), Gabriela Silva Mourão (60 m), Ketiley Batista (60 m com barreiras), Vitória Sena Batista Alves (60 m com barreiras), Julia Aparecida Rocha Ribeiro (400 m), Rita de Cassia Ferreira Silva (400 m), Juliana de Menis Campos (salto com vara), Ana Caroline Miguel da Silva (arremesso do peso), Erik Felipe Barbosa Cardoso (60 m), Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (60 m), Matheus Lima da Silva (400 m), Emerson Vieira do Nascimento (400 m), Guilherme Rodrigues Santana Orenhas (800 m), Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus (60 m com barreiras), Thiago Resende Ornelas dos Santos (60 m com barreiras), Almir Cunha dos Santos (salto triplo), Elton Junio dos Santos Petronilho (salto triplo), Welington Silva Morais (arremesso do peso) e José Fernando Ferreira Santana (heptatlo).