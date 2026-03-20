Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/03/2026 às 16h58

O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

[Post Instagram]

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lista de convocados

GOLEIROS

Hugo Souza - Corinthians

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

Alex Sandro - Flamengo

Bremer - Juventus (ITA)

Danilo - Flamengo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Ibañez - Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira - Flamengo

Marquinhos - PSG (FRA)

Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Danilo - Botafogo

Fabinho - Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

Endrick - Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)

Igor Thiago - Brentford (ING)

João Pedro - Chelsea (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Matheus Cunha - Manchester United (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rayan - Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/Agência Brasil
Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
27° Sensação
1.15 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Economia
Dólar
R$ 5,32 +1,86%
Euro
R$ 6,15 +1,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 398,682,41 +0,22%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias