Vereador pede aquisição de maquinário para auxiliar produtores de leite de Coronel Bicaco

O vereador Loredi Saquet (PP) apresentou, na sessão ordinária da segunda-feira (24/05), proposição indicando que o Poder Executivo adquira uma ensiladeira auto propelida. O maquinário irá auxiliar os produtores de leite de Coronel Bicaco.

O progressista afirmou que elaborou o pedido porque foi procurado por agricultores que lidam na atividade leiteira. Segundo ele, a ensiladeira auto propelida transforma cerca de dois hectares de milho em silagem por hora. — Sou produtor de leite há 12 anos. Sempre falamos da necessidade de boas estradas, mas precisamos de outras ajudas. Uma vez vinha até calcário, tinha troca-troca de adubo e ureia — disse Loredi Saquet.

O vereador lamentou a queda significativa no número de produtores de leite em Coronel Bicaco. Atualmente, são aproximadamente 70 famílias que continuam na atividade. Essa quantidade já foi superior a 250.

Colocada em votação, a proposição nº 051/2021 foi aprovada por unanimidade.

