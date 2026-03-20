Governo do Estado paga mais de 92 mil bolsas do Programa Todo Jovem na Escola nesta sexta (20)

Cumprindo o calendário de pagamentos do Programa Todo Jovem na Escola, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, na sexta-feira (20/3), o pagamento de 92.451 bolsas a estudantes da Rede Estadual. Ao todo, 86.646 alunos foram beneficiados, em um investimento de R$ 14.830.455,68.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão do Ensino Médio, contribuindo diretamente para a redução da evasão escolar. Além de estimular a continuidade dos estudos, o programa também oferece apoio financeiro a estudantes em situação de vulnerabilidade, auxiliando nas condições necessárias para que sigam frequentando a escola e participando das atividades pedagógicas.

Neste mês de março, a maior parte das bolsas foram destinadas a alunos do Ensino Médio regular, com 82.989 benefícios. Também foram contemplados estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio, com 6.101 bolsas; da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, com 3.335; além de 25 bolsas para estudantes da Educação Especial no Ensino Médio.

A distribuição dos recursos reforça o alcance do programa em diferentes modalidades de ensino, garantindo que mais estudantes tenham acesso ao benefício. Os repasses seguem critérios estabelecidos pelo programa, como a frequência escolar e a participação nas atividades pedagógicas, assegurando que o incentivo esteja alinhado ao compromisso com a aprendizagem e a permanência na escola. O acompanhamento desses indicadores é realizado de forma contínua pela Rede Estadual de ensino.

Sobre o programa

O Todo Jovem na Escola integra o conjunto de políticas públicas do governo do Estado voltadas à qualificação da educação e à ampliação de oportunidades para os jovens gaúchos. Com pagamentos mensais, o programa reafirma o compromisso do governo do Estado com a permanência dos estudantes na escola, o fortalecimento das trajetórias educacionais e a construção de um futuro com mais perspectivas para a juventude do Rio Grande do Sul.