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Operação conjunta da Sema, Polícia Civil e Patram contra caça ilegal de animais silvestres apreende armas e munição em Guaporé

Uma operação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Delegacia de Polícia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Am...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/03/2026 às 17h48
Operação conjunta da Sema, Polícia Civil e Patram contra caça ilegal de animais silvestres apreende armas e munição em Guaporé
Na ação, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e munições, e materiais de pesca irregulares foram apreendidos -Foto: Ascom Sema

Uma operação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Delegacia de Polícia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Ambiente e dos Animais (Dema) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), foi realizada na quinta-feira (19/3), em Guaporé, para reprimir a caça ilegal.

A ação foi desencadeada depois de uma denúncia anônima que apontava a suspeita de crimes ambientais envolvendo animais silvestres além de controle de javalis sem autorização pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Também foram apurados posse ilegal de armas e munição usada na caça ilegal.

O chefe da Fiscalização da Sema, Mateus Leal, destacou a importância de denúncias anônimas para o apoio aos órgãos públicos no combate a crimes ambientais. “Nós atuamos em diferentes frentes contra crimes ambientais no Rio Grande do Sul, seja caça, pesca, tráfico ou maus-tratos. Saber que podemos contar com a população ao nosso lado, realizando denúncias anônimas, colabora muito com a agilidade do trabalho e o planejamento de mais operações contra crimes envolvendo nossa fauna e flora”, comentou Leal.

Durante o cumprimento do mandado, as equipes encontraram, na residência do suspeito, três rifles de diferentes calibres, um deles com silenciador utilizado para abafar o ruído do disparo na caça, munições e diversos objetos mantidos de forma ilegal, incluindo espinhel e rede de pesca permitida somente com licença de pescador profissional. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil por posse ilegal de arma de fogo e munições, e os materiais de pesca irregulares foram apreendidos pela Sema.

Denúncias

Os cidadãos devem utilizar os canais oficiais de denúncias do Estado para apoiar o combate a crimes ambientais. As informações são mantidas em total sigilo.

  • Sema - Divisão de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental (DCMQA)

  • Polícia Civil - Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)

Texto: Alisson Santos/Ascom Sema
Edição: Secom

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