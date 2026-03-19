Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santos anuncia Cuca como novo técnico, horas após demitir Vojvoda

Queda do treinador argentino ocorreu após revés em casa para o Inter

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 17h18

O Santos está de técnico novo: Cuca, de 62 anos, foi anunciado na manhã desta quinta-feira (19), menos de 12 horas após o clube paulista demitir o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. A saída ocorreu minutos após a derrota em casa contra o Internacional (2 a 1), que deixou o Alvinegro na 16ª posição no Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento (Z4).Vojvoda ficou sete meses e agora se junta a outros seis técnicos que caíram neste início de temporada: Tite (Cruzeiro), Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco), Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Filipe Luís (Flamengo) e Hernán Crespo (São Paulo).

Nascido em Curitiba, Cuca assume o Alvinegro pela quarta vez na carreira – as outras foram em 2008, 2018 e 2020/21. O contrato dele irá até o final deste ano. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o treinador se mostrou entusiasmado com o novo desafio e recrutou o apoio da torcida.

“Eu vou muito animado, muito esperançoso. E, também, consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive. Mas confiante em fazer um bom trabalho, em resgatar de cada jogador o máximo, a essência de cada um em benefício do clube. Pedir ajuda do torcedor, que é fundamental. Que a gente possa ter um bom ano na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e principalmente no Campeonato Brasileiro. Um abração e fiquem com Deus”, disse Cuca, cuja comissão técnica contará com o auxiliar Cuquinha – filho dele – e o preparador físico Omar Feitosa.

A expectativa é que o técnico comande o time no próximo domingo (22), quando o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será às 16h (horário de Brasília).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
28° Sensação
1.88 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,62%
Euro
R$ 6,04 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 388,119,72 -1,56%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias