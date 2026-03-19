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Champs Open 2026 reúne atletas do ranking em São Paulo

Torneio realizado no Parque Villa-Lobos contou com atletas entre os principais do ranking internacional e disputas nas categorias profissional e am...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 15h38

O Champs Open Beach Tennis 2026 foi realizado nos dias 14 e 15 de março, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reunindo atletas com posições no ranking internacional da modalidade e público presente ao longo da programação. O evento contou com estrutura voltada para categorias profissionais e amadoras, com partidas realizadas em quadras montadas no complexo esportivo.

Finais reúnem atletas do ranking internacional

Na disputa masculina, participaram atletas posicionados no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), como Mattia Spoto, Nicolas Gianotti, Felipe Loch, Daniel Mola e Giovanni Cariani, conforme dados disponíveis em rankings oficiais da entidade. A final foi disputada entre as duplas Felipe Loch e Nicolas Gianotti contra Giovanni Cariani e Mattia Spoto. A dupla formada por Loch e Gianotti venceu a partida e conquistou o título.

No feminino, o torneio contou com atletas também presentes no ranking internacional, como Giulia Gasparri, Ninny Valentini, Sophia Chow, Vitória Marchezini, Greta Giusti e Veronica Casadei. A decisão reuniu as duplas Veronica Casadei e Greta Giusti contra Sophia Chow e Vitória Marchezini, com vitória de Casadei e Giusti.

A Federação Internacional de Tênis (ITF) disponibiliza informações públicas sobre o ranking e o circuito mundial da modalidade, que podem ser consultadas em: Ranking Mundial da ITF

De acordo com o organizador Carlinhos Romagnolli, a realização do evento com atletas do circuito internacional e a presença de público refletem o momento da modalidade no país. "O evento reuniu atletas que figuram entre os primeiros colocados do ranking mundial e contou com grande presença de público, o que demonstra o crescimento da modalidadeno Brasil", afirmou o organizador Carlinhos Romagnolli.

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