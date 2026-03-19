Governo do Estado reforça ações para a gestão dos recursos hídricos no RS em encontro de comitês de bacias hidrográficas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), integrará a programação do VIII Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul (Ecob), que será realizado entre 24 e 27 de março, na sede da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre. O evento reunirá representantes de comitês de bacias, poder público, sociedade civil e universidades, consolidando-se como um espaço estratégico para o debate e o fortalecimento da gestão participativa dos recursos hídricos no Estado.

Organizado pelo Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas, em parceria com o governo do Estado e outras instituições, o encontro terá como tema central o “Incentivo à produção de água”. A proposta é promover o diálogo, a troca de experiências e a construção de soluções voltadas à governança e à gestão integrada dos recursos hídricos, especialmente diante dos desafios impostos por eventos meteorológicos extremos.

A participação da Sema ocorrerá por meio do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS), que contribuirá com palestras e painéis técnicos ao longo da programação. O diretor do DRHS da Sema, Carlos Silveira, destaca que o Ecob é um espaço fundamental para fortalecer a atuação dos comitês de bacias, estruturas do Estado, e avançar na construção de soluções integradas para a gestão da água no Estado.

“A troca de experiências e o alinhamento entre diferentes instituições são essenciais para enfrentarmos os desafios climáticos e garantirmos segurança hídrica para a população. Promover a integração entre diferentes atores e incentivar a construção de soluções colaborativas reforçam o compromisso do Estado com a gestão sustentável dos recursos hídricos”, afirmou.

Reuniões, painéis temáticos e visitas técnicas

Em 24 e 25 de março, ocorrerá a 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, com uma agenda voltada a discussões técnicas e institucionais.

Nos dias 26 e 27 de março, a programação será aberta ao público interessado e contará com uma série de painéis temáticos, além de visitas técnicas. Entre as atividades previstas estão a visita à estação de tratamento de água e esgoto da Corsan, em Canoas, e à iniciativa Barco Escola Rio Limpo, no Rio Gravataí, promovida pela ONG Associação de Preservação da Natureza – Vale do Gravataí (APN-VG).

As atividades possuem vagas limitadas, com inscrições disponíveis on-line, e visam aproximar os participantes de experiências práticas na área de gestão hídrica.

Programação completa dos painéis temáticos

26/3 (quinta-feira)

8h30– Credenciamento

9h– Abertura oficial

10h– Painel 1: Ações e investimentos na gestão de recursos hídricos no RS

Palestrante: Carlos José Sobrinho da Silveira – Diretor do DRHS/Sema

10h30– Painel 2: Avanço no saneamento no Estado do RS

Palestrante: Corsan

11h– Painel 3: Ações integradas na Bacia do Rio dos Sinos: gestão, mobilização e participação social

Palestrantes: Kely Boscato Pereira (Verde Sinos) e Viviane Feijó Machado (Comitesinos)

11h30– Painel 4: Outorga com Gestão de Garantia e Prioridade (OGP): nova abordagem regulatória para o uso da água no rio Quaraí

Palestrante: Dr. André Gonçalves Panziera – Comitê Quaraí

13h30– Painel 5: A conservação do solo e a gestão de recursos hídricos no RS

Palestrante: Alexandre Swarowski – UFSM/CBH Vacaraí e Vacaraí-Mirim

14h– Painel 6: Manejo de solo: experiência e planejamento do uso por microbacia em Dr. Maurício Cardoso

Palestrante: Luis Bohn – Emater/RS

14h30– Painel 7: Risicultura frente às condições hidrológicas extremas do RS

Palestrante: Eduardo Bonotto – Irga

15h30– Painel 8: Ações de gestão de recursos hídricos do Ministério Público do RS

Palestrante: Ministério Público

16h– Painel 9: Fortalecer para executar: avanços na estruturação dos comitês de bacia

Palestrante: Sumirê da Silva Hinata – DRHS/Sema

16h30– Painel 10: Projeto de revitalização de bacia hidrográfica do RS

Palestrantes: Juliana Ferraz e Karolina Turcatto – DRHS/Sema

17h– Painel 11: Revitalização de bacias hidrográficas

Palestrante: Prof. Nelton Miguel Friedrich – Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

27/3 (sexta-feira)

8h30– Credenciamento

9h– Painel 1: Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): experiências do CBH Rio Pardo

Palestrante: Dra. Priscila Pacheco Mariani

9h30– Painel 2: Gestão de recursos hídricos no Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (Camaquã/RS)

Palestrante: Everton Luis Fonseca

10h30– Painel 3: A efetividade da Lei Gaúcha das Águas

Palestrante: Me. Júlio Salacker – CBH Taquari-Antas

11h– Painel 4: Elaboração de cartas a serem encaminhadas aos governos estadual e federal e ao FNCB

Tarde – Visitas técnicas (13h30) – Inscrições limitadas

Visita 1: Corsan – Estações de tratamento de água e esgoto de Canoas

Visita 2: Barco Escola Rio Limpo – Rio Gravataí (ONG APN-VG)

Serviço

O quê: VIII Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul (Ecob-RS)

Quando: 24 a 27 de março, das 8h30 às 18h

Onde: Sede da Farsul (Praça Prof. Saint-Pastous, 125 - Cidade Baixa, Porto Alegre – RS)

Inscrições: via formulário on-line – vagas limitadas para visitas técnicas.