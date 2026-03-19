Audiência pública na Câmara discute desdobramentos da COP30

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (24) audiência pública para discutir os encaminhamentos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e as decisões firmadas no chamado “Pacote de Belém”.

A reunião será realizada no plenário 12, às 14 horas.

O debate atende a pedido da deputada Juliana Cardoso (PT-SP). Ela afirma que o objetivo é acompanhar os desdobramentos COP30, realizada em 2025 na capital paraense, e a execução dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito internacional.

Juliana Cardoso destaca que o “Pacote de Belém” reúne 29 decisões que renovam compromissos em áreas como transição justa, financiamento climático, adaptação, gênero e desenvolvimento tecnológico, representando um esforço para avançar da fase de negociação para a implementação de políticas climáticas.

Diante desse cenário, a parlamentar defende a importância de o Congresso Nacional acompanhar a implementação das medidas e o papel estratégico do Brasil na agenda climática internacional.