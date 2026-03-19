Audiência debate implantação do sistema de livre passagem de pedágio; participe

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, na terça-feira (24), às 10 horas, audiência pública para discutir a implantação do sistema de pedágio eletrônico free-flow (livre passagem). O debate foi pedido pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ).

O deputado destaca que, embora o sistema free-flow seja inovador e alinhado a práticas internacionais, sua implantação no Brasil tem gerado problemas para os motoristas, como:

multas indevidas e desproporcionais;

falta de comunicação clara aos motoristas;

ausência de integração entre concessionárias;

dificuldades de pagamento; e

risco de fraudes digitais.

Hugo Leal explica que, no modelo tradicional, para não pagar o pedágio, é necessário que o motorista rompa a cancela ou passe junto de outro veículo, já que a cancela só abre quando é efetuado o pagamento ou se o veículo tem uma tag especial.

"Já no caso do free-flow não existe cancela. Então, se a sinalização não for clara, se não houver comunicação da concessionária com o proprietário, é possível que ele seja atuado sem saber o que houve", argumenta o parlamentar.

Críticas

Segundo Leal, as informações nas placas nem sempre são suficientes. "Em apenas dois anos de operação, mais de 2 milhões de autos de infração foram lavrados", critica.

O deputado reclama ainda da falta de um sistema centralizado de consulta e pagamento. "Cada concessionária exige que o proprietário acesse sua própria plataforma, gerando atrasos, multas indevidas e confusão."

A audiência vai discutir soluções para garantir maior transparência, segurança jurídica e proteção aos cidadãos, além de avaliar propostas legislativas em tramitação que tratam do tema.