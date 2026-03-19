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Projeto universitário oferece reformas residenciais em municípios da região

Iniciativa da UCEFF Itapiranga abre inscrições para famílias interessadas até 23 de março.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Assessoria de Imprensa UCEFF
19/03/2026 às 09h15
Projeto universitário oferece reformas residenciais em municípios da região
(Foto: Assessoria de Imprensa UCEFF)

Os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UCEFF Itapiranga lançaram a segunda edição de um projeto voltado à melhoria de moradias em diversas cidades da região.

A iniciativa, denominada Casa Viva, tem como principal objetivo atender famílias que necessitam de melhorias em suas residências, contemplando municípios como Itapiranga, Tunápolis, Santa Helena, Belmonte, São João do Oeste, Pinheirinho do Vale, Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Tenente Portela e Palmitinho.

Podem participar pessoas com idade superior a 18 anos que possuam imóvel devidamente registrado junto à prefeitura em um dos municípios envolvidos. As inscrições seguem abertas até o dia 23 de março e devem ser realizadas por meio de formulário online disponibilizado pela instituição.

De acordo com a coordenação, o projeto integra teoria e prática, proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos enquanto contribuem diretamente com a comunidade.

A professora Ana Bell Henn destacou que a proposta reforça o compromisso social dos cursos, ao desenvolver soluções que consideram a realidade das famílias, promovendo qualidade de vida e tornando possível a concretização de melhorias habitacionais.

 

 

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