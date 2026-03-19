PRF resgata cães abandonados na BR-285 em Ijuí

A Polícia Rodoviária Federal realizou o resgate de dois cães que haviam sido deixados à própria sorte às margens da BR-285, no município de Ijuí. Os animais estavam soltos próximo à pista e foram retirados do local para receber atendimento adequado.

A ação teve início após uma denúncia, que levou os agentes a se deslocarem até o ponto indicado. No local, os cães foram encontrados próximos ao acostamento, visivelmente assustados e sem direção, em meio ao intenso movimento de veículos, o que representava perigo tanto para eles quanto para os motoristas.

Com cuidado, os policiais conseguiram se aproximar e conquistar a confiança dos animais, efetuando o resgate com segurança. Em um primeiro momento, eles foram levados para a base da PRF.

Posteriormente, com o suporte da Secretaria de Meio Ambiente de Ijuí, foi garantido o encaminhamento para atendimento veterinário, abrigo temporário e, futuramente, adoção responsável.

A PRF alerta que abandonar animais domésticos é considerado crime ambiental, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão.