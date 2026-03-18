CPMI do INSS votará convites para ouvir Galípolo e Campos Neto

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e seu antecessor, Roberto Campos Neto, poderão ser convidados a falar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS sobre irregularidades em créditos consignados concedidos por instituições financeiras a aposentados e pensionistas.

É o que preveem dois requerimentos a serem apreciados pelo colegiado nesta quinta-feira (19), em reunião a ter início às 9h.

Outro requerimento a ser votado solicita que sejam compartilhadas pelo presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato, informações relacionadas às transferências de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do banco Master.

Os três requerimentos foram apresentados pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), que preside a comissão mista (REQs 3168 , 3169 e 3172 , de 2026).

Na mesma reunião, está previsto o depoimento do CEO do Banco C6 Consignado S.A., Artur Ildefonso Brotto Azevedo, convocado a depor na comissão na condição de testemunha. O requerimento (REQ 3035/26) foi apresentado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

De acordo com o relator, o banco aparece reiteradamente entre as instituições com maior número de reclamações na plataforma Consumidor.gov.br, relativas a crédito consignado, cartão de crédito consignado e reserva de margem consignável.

A reunião da comissão será realizada na sala 2 da ala Nilo Coelho, no Senado Federal.

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