Cancelado debate sobre escala 6x1 com representante do Ministério da Fazenda

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (18) para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 , que trata da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho.

O tema seria discutido com a subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire. A audiência atende a pedido do deputado Paulo Azi (União-BA), relator da PEC na CCJ.

Ainda não foi marcada nova data para a audiência.