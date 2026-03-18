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Hugo Motta inaugura Sala Lilás da Câmara para acolher mulheres vítimas de violência

Segundo o presidente, o objetivo é que o Parlamento sirva de exemplo e seja replicado Brasil afora

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
18/03/2026 às 14h53

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), inaugurou nesta quarta-feira (18) a Sala Lilás da Casa, ambiente criado para acolher mulheres vítimas de violência. Ele lembrou que ontem o Plenário aprovou o projeto de lei que cria o programa "Antes que Aconteça" , visando criar uma estratégia de prevenção à violência contra a mulher para que o Parlamento não seja apenas reativo.

Motta explicou que a Sala Lilás vai "impedir que a violência contra a mulher aconteça na Câmara, em ambiente de trabalho".

Segundo o presidente, o objetivo é que o Parlamento sirva de exemplo e seja replicado Brasil afora. Ele voltou a afirmar que a Casa tem a inclusão como uma meta de trabalho, para que a nossa sociedade veja no parlamento um exemplo de como deve se conduzir.

"Aqui damos uma demonstração muito firme de que temos dentro da Câmara um equipamento que vai funcionar para justamente impedir que a violência contra a mulher aconteça aqui na Câmara, em ambiente de trabalho e também por todas aquelas mulheres que transitam diariamente aqui no Parlamento", disse Motta.

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