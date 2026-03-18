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Padre Guido Taffarel celebra 85 anos de vida, com trajetória marcada por fé e dedicação à comunidade

Sacerdote soma mais de cinco décadas de atuação e se torna referência espiritual em Tenente Portela.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
18/03/2026 às 11h13 Atualizada em 18/03/2026 às 11h29
Padre Guido Taffarel celebra 85 anos de vida, com trajetória marcada por fé e dedicação à comunidade
Padre Guido Taffarel. (Foto: Jornal Província)

O padre Guido Taffarel comemora nesta quarta-feira (18), seus 85 anos de vida, consolidando uma história marcada pela fé, pelo compromisso com a Igreja e pelo serviço à comunidade. Com mais de 54 anos de atuação religiosa, sua caminhada é reconhecida pela dedicação contínua e pelo impacto positivo junto aos fiéis.

Natural de Veranópolis — atualmente pertencente ao município de Cotiporã —, iniciou sua trajetória ainda muito jovem, antes mesmo de completar 11 anos. Desde então, construiu uma vida voltada à espiritualidade, tornando-se uma figura de respeito e inspiração dentro da Igreja Católica.

Ao longo dos anos, Padre Guido se destacou especialmente pelo trabalho desenvolvido na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde mantém presença ativa e próxima da comunidade. Sua atuação vai além das celebrações religiosas, envolvendo também iniciativas sociais e ações educativas que contribuem para o fortalecimento dos vínculos comunitários.

O sacerdote sempre esteve ao lado das pessoas em diferentes momentos da vida. “É uma vida inteira dedicada a servir e acompanhar as pessoas em todos os momentos, nos mais alegres e nos mais difíceis”.

A trajetória de Padre Guido é vista como exemplo de vocação e entrega, inspirando gerações de fiéis e lideranças religiosas. Neste dia, familiares, amigos e a comunidade de Tenente Portela celebram não apenas os 85 anos de vida, mas também o legado construído ao longo de décadas de serviço e amor ao próximo.

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