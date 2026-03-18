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Cancelado depoimento de presidente do Banco Crefisa à CPMI do INSS

Foi cancelado o depoimento da presidente do Banco Crefisa, Leila Pereira, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), agendado para esta quar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
18/03/2026 às 08h08

Foi cancelado o depoimento da presidente do Banco Crefisa, Leila Pereira, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), agendado para esta quarta-feira (18). Hoje seria a segunda tentativa de ouvir a executiva.

Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), já a havia desobrigado de depor na semana passada. "Dessa vez, a decisão veio do ministro do STF Gilmar Mendes, justamente quando a investigação começa a alcançar bancos e nomes poderosos como Leila Pereira", explicou o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em suas redes sociais.

A presidente do Banco Crefisa, que também é presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, foi convocada a depor como testemunha. Os requerimentos apontam a necessidade de esclarecimentos sobre as operações de empréstimos consignados concedidas pela Crefisa a aposentados e pensionistas.

Entre as possíveis irregularidades, segundo os requerimentos, estariam pressões para a abertura de contas e para a contratação de produtos ou serviços sem a devida informação, o que, no entender dos parlamentares, poderia constituir prática abusiva.

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