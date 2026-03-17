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Câmara homenageia mulheres nas Forças Armadas e debate ampliação da participação feminina

Parlamentares e autoridades defendem mais oportunidades e investimento em infraestrutura

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/03/2026 às 19h59
Câmara homenageia mulheres nas Forças Armadas e debate ampliação da participação feminina
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados realizou sessão solene nesta terça-feira (17) para homenagear a participação de mulheres nas Forças Armadas. Atualmente, uma em cada dez integrantes é mulher, o que representa cerca de 37 mil militares.

Do total, 13 mil estão no Exército, 8 mil na Marinha e a Aeronáutica concentra a maior participação proporcional, cerca de um quinto do efetivo é feminino.

A cerimônia reuniu militares das três Forças, parlamentares e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

A coronel engenheira Ana Maria Abreu Jorge Teixeira, diretora de projetos de engenharia do Exército, lembrou que as mulheres passaram a ingressar na instituição em 1992, na área administrativa, e em 1997, nas áreas de saúde e engenharia.

Ela afirmou que ingressou como engenheira militar em 1997 e destacou que teve acesso a todas as funções da carreira.

Ana Maria Abreu também foi professora do Instituto Militar de Engenharia por 15 anos, além de ter concluído mestrado e doutorado. Atualmente, coordena grandes projetos do Exército.

Na Aeronáutica, a reitora da Escola Superior de Defesa, major-brigadeiro Carla Lyrio Martins, destacou o avanço das mulheres na carreira militar.

Ela afirmou ser a primeira mulher a alcançar o posto de oficial-general de três estrelas na área médica e lembrou que foi a primeira a comandar uma organização militar da Força Aérea Brasileira, em 2015.

Após 35 anos de serviço, disse ter acompanhado a ampliação da presença feminina e ressaltou o respeito dentro da corporação.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Homenagem às mulheres nas Forças Armadas.
Atualmente, há uma mulher para cada dez integrantes das Forças Armadas

Desafios na carreira
 A juíza corregedora do Superior Tribunal Militar (STM), Safira Maria de Figueiredo, disse que a presença feminina ainda é baixa, especialmente nos cargos mais altos.

Segundo ela, faltam mulheres nos postos mais elevados das Forças Armadas, o que limita o acesso ao STM, já que a escolha de ministros ocorre entre oficiais-generais de quatro estrelas.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que considera justa a ampliação da participação feminina e destacou avanços recentes.

Ele citou mulheres em cargos estratégicos, como a secretária-geral do ministério e oficiais que ocupam funções de comando e direção. Também lembrou a entrada de novas turmas femininas na Marinha, incluindo marinheiras em 2023 e fuzileiras navais em 2024.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Homenagem às mulheres nas Forças Armadas. Dep. Soraya Santos (PL-RJ)
Soraya Santos defendeu investimentos para ampliar presença feminina nas Forças Armadas

Investimentos
A sessão foi presidida pela deputada Soraya Santos (PL-RJ), que defendeu mais investimentos para ampliar a presença feminina nas Forças Armadas.

Segundo ela, é necessário prever recursos no Orçamento para adaptar instalações, como alojamentos e banheiros, às necessidades das mulheres.

Participação na política
 A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher da Câmara, deputada Jack Rocha (PT-ES), destacou a desigualdade histórica na política.

Em cerca de 200 anos de Câmara, foram 14.431 homens e 499 mulheres no exercício do mandato. Atualmente, há 99 deputadas, responsáveis por 44% da produção legislativa, além de presença na Mesa Diretora e na presidência de comissões.

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