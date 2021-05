Mercado de trabalho da microrregião tem movimento positivo nos primeiros quatro meses do ano

Nesta semana a administração municipal de Tenente Portela comemorou a geração de 100 empregos formais no município. Em sua campanha o prefeito Rosemar Sala, prometeu que iria gerar 500 vaga até o final de seu mandato. O fato de o município ter gerado 100 vagas nos primeiros cinco meses de governo foi amplamente comemorado. Nossa reportagem consultou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), onde são registrados todos os dados relacionados a empregabilidade no país, para verificar como está a situação nos demais municípios da microrregião.

O CAGED ainda não tem os registros do mês de maio, por motivo evidente do mês ainda não ter acabado, mas mostra que nos primeiros quatro meses do ano, terminados em 30 de abril, a região teve saldo positivo na geração de vagas de emprego. Tenente Portela teve neste período um saldo positivo de 81 vagas, ou seja, pela divulgação da municipalidade se acredita que mais 19 vagas tenham sido geradas neste mês.

Os dados serão atualizados após o fechamento de maio. Foram 349 contratações contra 268 demissões no período. O mês de janeiro foi o que apresentou o maior saldo com 36 empregos. Naquele mês houve 105 contratações no município e 69 desligamentos. Em fevereiro foram 90 contratações contra 69 desligamentos, em março foram 85 carteiras assinadas contra 65 baixas e no mês de abril, que foi o pior desde o início do ano, foram 68 contratações contra 65 demissões.

Vale destacar que o mês de abril foi quando registramos mais uma onda da pandemia, o que forçou o fechamento de parte do comércio. Se comparar com dados do ano passado, percebemos que houve uma melhora, principalmente nos meses de fevereiro e abril. No segundo mês de 2020, foram contratados 76 trabalhadores e demitidos 95. É interessante essa análise, porque em fevereiro Tenente Portela ainda não vivia a pandemia. Em abril, quando a pandemia estava presente e o comércio do município ficou praticamente um mês fechado, foram contratadas 31 pessoas e demitidas 59.

Janeiro e março de 2020 tiveram saldo positivo com 75 contratações contra 49 demissões e 95 contratações contra 74 demissões, respectivamente. Apesar de mais tímidos, outros municípios da região também apresentaram saldo positivos na geração de emprego. Miraguaí, por exemplo, teve uma alta rotatividade com 324 admissões e 306 desligamentos, totalizando um saldo positivo de 18 vagas, no entanto, apenas um dos quatro meses apresentou saldo positivo. Fevereiro teve 151 contratações e 77 demissões. Janeiro com 57 entradas e 86 saídas, março com 53 entradas e 70 saídas e abril com 63 e 73 fecharam todos com queda nas contratações.

Enquanto em números absolutos, Tenente Portela apresenta o maior índice de contratações, proporcionalmente é Vista Gaúcha quem se destaca com a geração de 30 vagas. No período foram 62 admissões contra 32 demissões. Os quatro meses registraram saldos positivos com 7 em janeiro, 12 em fevereiro, 7 em março e 6 em abril. Barra do Guarita foi o município que teve a menor movimentação entre todos, com apenas 7 vagas em jogo, ou seja, com 4 contratações e 3 demissões, fazendo com que o município tivesse efetivamente a geração de apenas uma vaga.

Redentora, por outro lado, é único município que apresentou saldo negativo nestes primeiros quatro meses. O município teve o fechamento de uma vaga, foram 26 admissões contra 27 demissões. Coronel Bicaco teve um saldo de 8 vagas, com 95 contratações e 87 demissões. Quando analisado os primeiros quatro meses do ano de 2020, o mês de abril, aquele em que o comércio teve mais dias fechados foi o que mais teve reflexos negativos. Todos os municípios fecharam vagas naquele mês. Em Tenente Portela foram 31 contratações para 59 demissões, em Redentora 2 contratações para 12 demissões, em Miraguaí foram 20 contratações para 90 demissões, em Vista Gaúcha uma contratação para 11 demissões.

