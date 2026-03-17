Associação Cultural Axé Dendê planta árvores em Paracatu-MG

A Associação Cultural Axé Dendê de Capoeira, de Paracatu (MG), realizará, no dia 20 de março (sexta-feira), às 8h, uma ação de plantio de mudas de árvores nativas no Instituto Estadual de Florestas (IEF) do município. A atividade, gratuita e aberta à comunidade, integra as celebrações do Dia Internacional das Florestas, comemorado em 21 de março, e faz parte das ações do Projeto BIRIBA – Cultura, Educação e Sustentabilidade.

A iniciativa também representa uma contrapartida social do projeto e tem como objetivo mobilizar a população para a importância da preservação ambiental, aliando cultura, ancestralidade e cuidado com a natureza.

O Projeto BIRIBA é realizado pela Associação Cultural Axé Dendê e conta com patrocínio da Kinross Paracatu, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, além de parcerias com instituições locais.

Durante a atividade, serão plantadas mudas de árvores nativas, entre elas biriba e pau-pereira, espécies tradicionalmente utilizadas na fabricação do berimbau, instrumento símbolo da capoeira e da cultura afro-brasileira.

A ação contará com o acompanhamento de monitores e também com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade e inclusão para participantes com deficiência auditiva. "A proposta é que toda a comunidade possa participar da atividade de forma segura e acolhedora", diz o coordenador das oficinas do projeto, Mestre Cacau (Darley).

Segundo Mestre Cacau, a ação carrega um significado que vai além da preservação ambiental. "Preservar as árvores que dão origem ao berimbau é também preservar a própria capoeira. Mas o ato de plantar essas e outras mudas é um gesto de cuidado com a cultura e com o futuro das próximas gerações", destaca.

Cultura, ancestralidade e sustentabilidade

O nome do projeto não foi escolhido por acaso. "Biriba" faz referência à madeira utilizada na confecção do berimbau, instrumento fundamental na prática da capoeira.

Para Mestre Cacau, "a proposta do projeto é justamente fortalecer essa conexão entre cultura e natureza, destacando a importância de proteger as espécies e os biomas de onde vêm os recursos utilizados na tradição capoeirista".

De acordo com a organização, a atividade é também uma forma de conscientizar a população sobre o uso responsável dos recursos naturais e estimular o envolvimento da comunidade em ações ambientais.

Impacto social em Paracatu

Iniciado em 2025, o Projeto BIRIBA – Cultura, Educação e Sustentabilidade já realizou diversas ações culturais e educativas no município.

Entre as iniciativas estão aulas regulares de capoeira em escolas públicas, oficinas de construção de berimbau e a realização da III edição dos Jogos Internacionais de Capoeira, evento que mobilizou cerca de 1.500 capoeiristas de 40 cidades e diferentes países, com transmissão ao vivo pela TV local.

O projeto também promoveu um seminário em comunidade quilombola, realizado em parceria com a segunda edição do Projeto Culturar – Encontro de Arte e Cultura de Paracatu, reunindo apresentações culturais, palestras e debates.

Somadas, as ações realizadas no último ano impactaram cerca de 4 mil pessoas presencialmente e mais de 20 mil virtualmente.

Para Rose Bispo, uma das fundadoras da instituição, a iniciativa representa um avanço importante na valorização da capoeira como ferramenta de transformação social. "Este projeto representa um salto diante de uma luta constante para que a capoeira seja reconhecida como instrumento potente de transformação social e conectada com temas urgentes, como a questão ambiental, que afeta a todos nós", afirma.

Serviço:

O quê: plantio de mudas – Projeto BIRIBA

Quando: 20 de março de 2026

Horário: 8h

Onde: Instituto Estadual de Florestas (IEF) – Paracatu (MG)

Parceria: Instituto Estadual de Florestas – IEF Paracatu | Prefeitura de Paracatu

Patrocínio: Kinross Paracatu

Realização: Associação Cultural Axé Dendê de Capoeira de Paracatu | Ministério da Cultura