Quarta, 18 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialistas defendem equipes multidisciplinares no atendimento a pessoas com autismo

Entre as sugestões apresentadas estão terapia ocupacional, apoio às famílias e criação de um conselho nacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/03/2026 às 16h59
Especialistas defendem equipes multidisciplinares no atendimento a pessoas com autismo
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei 3080/20 , que cria uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), reuniu especialistas nesta terça-feira (17) para debater o assunto.

A representante do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Keis Nóbrega, defendeu a inclusão explícita no texto da terapia ocupacional, que, segundo ela, é fundamental para promover autonomia nas atividades do dia a dia.

“O autismo exige assistência integrada. Nenhuma abordagem isolada consegue abranger todos os campos de intervenção”, afirmou.

A vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo (Abra), Keise Nóbrega, apresentou quatro prioridades para a política nacional:

  • acesso a neurologistas e equipes multidisciplinares pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
  • educação inclusiva com profissionais de apoio e materiais adaptados;
  • inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho;
  • atendimento específico para pessoas com autismo idosas.

O vereador de Bagé (RS) João Schardosim, que se define como pai atípico, pediu apoio psicológico às mães. “As mães estão implorando socorro. Muitas precisam deixar o emprego para cuidar dos filhos e não têm suporte financeiro ou emocional”, relatou.

A deputada Maria Rosas (Republicanos-SP), que presidiu a reunião, disse que a integração entre saúde, educação e sociedade civil é essencial para atender às necessidades das famílias.

O relator da proposta, deputado Marangoni (União-SP), afirmou que o parecer final deve priorizar o apoio às famílias.

Ele sugeriu a criação de um Conselho Nacional do TEA, com participação da sociedade civil, para fiscalizar as políticas públicas e garantir recursos para os municípios.

Ações do Ministério da Saúde
 O diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Artur Melo, informou que o ministério implementa um projeto da Organização Mundial da Saúde (OMS) para treinar cuidadores.

Ele destacou o uso do Projeto Terapêutico Singular, que adapta o atendimento às necessidades de cada pessoa e família. Também reconheceu falta de profissionais, como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, principalmente no interior do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova medidas para coibir "golpe do falso advogado

Proposta será enviada ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a dar assistência a familiares de vítimas de acidentes

Proposta será enviada ao Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova regime de urgência para 12 projetos de lei

Propostas poderão ser votadas diretamente no Plenário

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que regulamenta percentual de cacau em chocolates

Proposta foi alterada pelos deputados e retorna ao Senado para nova votação

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova autorização para estabelecimento comercial divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crime

Proposta será enviada ao Senado

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
20° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
80% (0.83mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h48 Pôr do sol
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
34° 19°
Domingo
36° 21°
Segunda
38° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova medidas para coibir "golpe do falso advogado
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a dar assistência a familiares de vítimas de acidentes
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova regime de urgência para 12 projetos de lei
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que regulamenta percentual de cacau em chocolates
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova autorização para estabelecimento comercial divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,09%
Euro
R$ 6,00 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,066,20 -0,77%
Ibovespa
180,409,73 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias