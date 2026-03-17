Parlamentares lançam agenda legislativa para fortalecer as entidades de previdência complementar
A previdência fechada é um plano complementar de aposentadoria exclusivo para funcionários ou associados de entidades, como a OAB, bancos e empresas
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
17/03/2026 às 13h19
Deputados e senadores lançaram a agenda legislativa da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O objetivo é ampliar a proteção dos trabalhadores por meio da previdência complementar. A deputada Erika Kokay (PT-DF) falou do movimento suprapartidário em defesa dos trabalhadores: "Nós estamos trabalhando à frente na construção das micropensões para que segmentos que são mais vulnerabilizados possam ter acesso a uma previdência complementar, que haja uma complementação dos benefícios a partir da contribuição mensal desses trabalhadores."
A frente será presidida pelo deputado Tadeu Veneri (PT-PR). "Nós estamos falando de pessoas que chegam aos 70 anos, 80 anos, e às vezes não têm nenhuma renda e dependem de familiares", disse.
Segundo o parlamentar, o objetivo da frente é listar os projetos que dizem respeito à previdência complementar e incentivar os brasileiros a pouparem. "Queremos fazer com que as pessoas no Brasil inteiro comecem a ter mais o hábito de poupar para o futuro", afirmou.
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