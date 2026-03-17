Parlamentares lançam agenda legislativa para fortalecer as entidades de previdência complementar

Deputados e senadores lançaram a agenda legislativa da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O objetivo é ampliar a proteção dos trabalhadores por meio da previdência complementar.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) falou do movimento suprapartidário em defesa dos trabalhadores: "Nós estamos trabalhando à frente na construção das micropensões para que segmentos que são mais vulnerabilizados possam ter acesso a uma previdência complementar, que haja uma complementação dos benefícios a partir da contribuição mensal desses trabalhadores."

A frente será presidida pelo deputado Tadeu Veneri (PT-PR). "Nós estamos falando de pessoas que chegam aos 70 anos, 80 anos, e às vezes não têm nenhuma renda e dependem de familiares", disse.