Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parlamentares lançam agenda legislativa para fortalecer as entidades de previdência complementar

A previdência fechada é um plano complementar de aposentadoria exclusivo para funcionários ou associados de entidades, como a OAB, bancos e empresas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/03/2026 às 13h19

Deputados e senadores lançaram a agenda legislativa da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O objetivo é ampliar a proteção dos trabalhadores por meio da previdência complementar.
 A deputada Erika Kokay (PT-DF) falou do movimento suprapartidário em defesa dos trabalhadores: "Nós estamos trabalhando à frente na construção das micropensões para que segmentos que são mais vulnerabilizados possam ter acesso a uma previdência complementar, que haja uma complementação dos benefícios a partir da contribuição mensal desses trabalhadores."

A frente será presidida pelo deputado Tadeu Veneri (PT-PR). "Nós estamos falando de pessoas que chegam aos 70 anos, 80 anos, e às vezes não têm nenhuma renda e dependem de familiares", disse.

Segundo o parlamentar, o objetivo da frente é listar os projetos que dizem respeito à previdência complementar e incentivar os brasileiros a pouparem. "Queremos fazer com que as pessoas no Brasil inteiro comecem a ter mais o hábito de poupar para o futuro", afirmou.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 31 segundos

Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva

Proposta ainda será analisada pelo Plenário da Câmara dos Deputados

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 20 minutos

Deputado pede análise em separado do porte de arma para fiscais agropecuários

Diretor de sindicato relata agressões contra fiscais e assassinato de servidor da defesa agropecuária

Agência Senado
Câmara Há 20 minutos

Presidente da CPMI do INSS quer prorrogação dos trabalhos e defende restrição de acesso aos dados

Restrição visa proteger a investigação e evitar vazamento de informações de foro íntimo, disse

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 20 minutos

Especialistas defendem a clínica médica como pilar para reduzir custos e filas no SUS

Debatedores destacaram na Comissão de Saúde que a valorização do médico clínico é estratégica para evitar a fragmentação do cuidado e exames desnec...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto prevê testes rápidos para detectar metanol em bebidas durante fiscalização

O Projeto de Lei 6186/25 determina a utilização de testes rápidos por agentes públicos de inspeção e fiscalização para a detecção de metanol em beb...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
24° Sensação
2.07 km/h Vento
94% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 segundos

Canon do Brasil realiza evento "Uma Canon na Mão"
Câmara Há 26 segundos

Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva
Senado Federal Há 30 segundos

Kajuru alerta para risco de EUA classificar facções do Brasil como terrorismo
Senado Federal Há 34 segundos

Comissão do Senado aprova Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito
Economia Há 20 minutos

VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,59%
Euro
R$ 6,00 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,020,64 +0,65%
Ibovespa
180,503,73 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias