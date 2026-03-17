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Deputados podem votar novo regime para socorrer ou liquidar bancos

Também estão na pauta propostas sobre direitos das pessoas com TDAH, violência contra a mulher, rotulagem de chocolates e fraudes eletrônicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/03/2026 às 11h18
Deputados podem votar novo regime para socorrer ou liquidar bancos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (17), a partir das 13h55, e tem como um dos itens da pauta o Projeto de Lei Complementar 281/19 , que cria o novo regime de resolução bancária no Brasil, com regras para salvar ou liquidar bancos em dificuldades financeiras. O texto estabelece novos regimes para manter a estabilidade do sistema financeiro em eventuais crises, com aplicação também aos mercados de seguros.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou ontem que pretende colocar a proposta em votação nesta semana .

Entre os 36 itens da pauta, alguns estão prontos para votação e outros ainda dependem de aprovação do regime de urgência.

Na lista de urgências está o projeto que aumenta o limite de faturamento para microempreendedor individual ( PLP 108/21 ). Segundo o presidente da Câmara, por se tratar de uma proposta que tem impacto fiscal, há o compromisso de apenas votar o mérito do texto após uma ampla discussão entre todos os interessados.

Outra proposta que deve entrar na pauta de votações desta semana é a que estabelece percentuais mínimos de cacau em chocolates e derivados (PL 1769/19). O texto traz parâmetros a serem observados na produção de chocolate e seus derivados e também trata de conceitos e regras para as embalagens dos produtos.

Veja as propostas que podem ser votadas:

  • PL 6894/13 - Vincula bolsistas de iniciação científica e estudantes técnicos ao Regime Geral de Previdência Social;

  • PL 5391/20 - Permite inclusão de presos por homicídio qualificado em presídios federais de segurança máxima;

  • PL 3278/21 - Institui o marco legal do transporte público coletivo urbano;

  • PL 3780/23 - Aumenta penas para crimes como furto, roubo, receptação e fraude bancária;

  • PL 4225/23 - Define direitos das pessoas com TDAH e institui dia nacional de conscientização;

  • PL 3880/24 - Inclui a violência vicária (quando o agressor atinge filhos ou familiares para atingir a mulher) entre as formas de violência doméstica previstas na Lei Maria da Penha;

  • PL 5031/24 - Cria diretrizes de cooperação para atendimento a vítimas de acidentes aéreos e seus familiares;

  • PL 3630/25 - Permite divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais (alteração na LGPD);

  • PL 4709/25 - Combate o “golpe do falso advogado” e fraudes processuais eletrônicas;

  • PL 6674/25 - Institui o programa “Antes que Aconteça”;

  • PLP 6/24 - Cria processo simplificado para solucionar disputas territoriais entre municípios;

  • PL 6418/05 - Define crimes resultantes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem;

  • PEC 27/24 - Cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial.

    Projetos que podem ter a urgência analisada

  • PL 4744/12 - Inclui nos currículos dos ensinos fundamental e médio as disciplinas de filosofia e sociologia;

  • PL 3929/19 - Estabelece o mínimo de três horas-aulas semanais de educação física nas escolas de educação básica;

  • PL 589/21 - prevê controle de qualidade dos remédios após comercialização;

  • 4281/23 - Institui o Dia Nacional do Nascituro;

  • PL 580/22 - Determina que planos municipais prevejam punição para quem descarta lixo em vias públicas;

  • PL 4675/25 - Estabelece medidas para proteção da concorrência em mercados digitais;

  • PL 1922/22 - Prioriza acesso à água e ao esgoto sanitário como direitos humanos;

  • PL 5405/25 - Estabelece o dia 21 de setembro como o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira;

  • PL 6023/25 - Exige a identificação do perfil genético de condenados e determinadas hipóteses;

  • PL 5803/23 - Reduz o peso máximo que um trabalhador poderá carregar individualmente em serviços braçais;

  • PL 1404/25 - Autoriza a quebra de sigilo para evitar fraude em pensão alimentícia;

  • PL 2475/25 - Torna hediondo o crime de maus-tratos aos animais, quando do evento criminoso resultar a morte do animal;

  • PL 5744/23 - Torna hediondo o crime de assassinato quando a vítima for segurança privado;

  • PL 5389/19 - Transforma o Inmetro em agência reguladora e redistribui competências de fiscalização;
  • PL 3656/25 - Institui o Cadastro Nacional de Condenados por Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

  • PDL 330/22 - Susta mudança nas regras para importação de cacau africano;

  • PL 6194/25 - Estabelece regras para combater o ódio contra mulheres na internet;

  • PL 1384/11 - Obriga existência de estoques mínimos de alimentos básicos;

  • PLP 170/25 - Define critérios para a determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

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