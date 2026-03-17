Cresol convida associados para assembleia em Frederico Westphalen

A Cresol promove, no próximo dia 21 de março, mais uma edição de suas assembleias, convidando os associados a participarem ativamente das decisões da cooperativa.

Com o lema “cooperar para decidir”, o encontro tem como objetivo fortalecer a participação dos membros na construção do futuro da instituição, destacando a importância do envolvimento coletivo nas definições estratégicas.

A assembleia será realizada a partir das 9h30, no Salão da Linha São José, em Frederico Westphalen.

A organização reforça o convite para que os cooperados estejam presentes, contribuindo com ideias e participando das decisões que impactam diretamente o desenvolvimento da cooperativa.

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