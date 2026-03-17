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Queda de árvore sobre fiação mobiliza bombeiros em Três Passos

Situação gerou faíscas e ameaça de incêndio, sendo controlada com apoio da concessionária de energia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
17/03/2026 às 09h06
Queda de árvore sobre fiação mobiliza bombeiros em Três Passos
(Foto: Geração / IA)

Na tarde de segunda-feira (16), por volta das 14h05min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de remoção de fonte de perigo envolvendo a rede elétrica na rua Zumbi, bairro Pindorama.

Segundo informações repassadas, uma árvore que havia sido cortada acabou caindo sobre a fiação de energia, provocando curto-circuito e a emissão de faíscas que atingiam a vegetação próxima, gerando risco de incêndio.

Ao chegar ao local, a guarnição confirmou a situação e realizou o isolamento da área, acionando também a equipe da RGE para dar suporte à ocorrência.

Minutos depois, devido à tensão da rede elétrica, os galhos que estavam sobre a fiação acabaram se desprendendo, permitindo que os fios retornassem à posição original e cessando o curto-circuito.

Com a eliminação do risco, a equipe retornou ao quartel sem alterações.

 

 

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