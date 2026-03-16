Governo do Estado promove aula inaugural de programa de formação profissional a mulheres privadas de liberdade, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio das secretarias da Educação (Seduc) e de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, realizou na segunda-feira (16/3) a aula inaugural do Programa Mulheres Mil, na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. A iniciativa oferece qualificação profissional para mulheres privadas de liberdade, com foco na ampliação de oportunidades de autonomia, formação e reinserção social.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, conversou com as participantes sobre o papel da educação na construção de novos caminhos. Durante o encontro, ela destacou que o direito à educação se concretiza por meio da aprendizagem e que iniciativas de formação profissional ampliam as possibilidades de transformação na vida das pessoas. “A educação é um direito constitucional, mas esse direito só se concretiza quando há aprendizagem. Estar na escola, por si só, não garante esse direito. Por isso, iniciativas como essa são tão importantes, porque criam oportunidades para que cada pessoa possa desenvolver novas habilidades e construir novos caminhos”, afirmou Raquel.

Secretária ressaltou que qualificação profissional representa um passo importante para a independência dessas mulheres - Foto: Flavia Azolin/Ascom Seduc

O Programa Mulheres Mil integra as ações de educação profissional desenvolvidas pela Seduc e tem como objetivo promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade. No sistema prisional, a iniciativa busca oferecer formação e novas perspectivas, contribuindo para a reconstrução de projetos de vida e para a reintegração à sociedade. Na unidade prisional, as participantes terão formação na área de administração, adquirindo conhecimentos que podem contribuir para a organização financeira e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena.

Durante a conversa, Raquel também ressaltou que a qualificação profissional representa um passo importante para a independência das mulheres e para a construção de novas perspectivas de vida. “A qualificação profissional é um primeiro passo para a autonomia da mulher. Quando há independência financeira, ampliam-se as possibilidades de escolha e a capacidade de conduzir a própria vida”, destacou. O evento contou também com a presença do superintendente de educação profissional da Secretaria da Educação, Tomás Collier.