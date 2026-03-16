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Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil

Programa semanal de entrevistas vai ao ar às 21h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/03/2026 às 20h24
Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (17), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena , programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena. Nesta semana, o apresentador recebe Craque Neto , ídolo histórico do Corinthians, ex-jogador da seleção brasileira e hoje um dos comunicadores esportivos mais conhecidos do país.

Em uma conversa rara e carregada de emoção, Datena e Neto – amigos há mais de 40 anos – revisitam episódios marcantes de suas trajetórias profissionais e pessoais. O ex-meia fala sobre o início no futebol, os bastidores do título brasileiro de 1990, que o consagrou como o “Xodó da Fiel”, e as memórias de sua atuação como um dos grandes cobradores de falta do país.

Ao longo da entrevista, também relembra a transição para a televisão, a criação de sua voz própria como comentarista e apresentador e a consolidação de sua presença em múltiplas plataformas, como os programas Os Donos da Bola , Baita Amigos , Apito Final e seu canal Rádio Craque Neto no YouTube.

A edição aborda ainda temas como política nacional, seleção brasileira e a importância da solidariedade em sua trajetória pública , marcada por engajamento social e forte identificação com o público. A relação de amizade entre Datena e Neto dá o tom de uma conversa íntima, direta e sem rodeios, marcas já conhecidas do estilo do programa.

Sobre o programa

Com estreia no dia 10 de março com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil . Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena - Terça-feira (17), às 21h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

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