Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova regime de urgência para dez projetos de lei

As propostas poderão ser votadas nas próximas sessões do Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/03/2026 às 19h38
Câmara aprova regime de urgência para dez projetos de lei
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (16) o regime de urgência para dez propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Um dos projetos que recebeu urgência é o PL 6674/25, que cria o Programa Antes que Aconteça, para prevenir a violência de gênero e dar assistência a mulheres agredidas. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer votar essa proposta nesta terça-feira (17) para inaugurar no dia seguinte a Sala Lilás.

Esse espaço na Câmara vai atender mulheres vítimas de violência. "Servirá para evitar que tenhamos ato que represente violência contra mulheres", disse Motta. Ele citou tanto trabalhadoras da Câmara como outras mulheres que precisarem de apoio.

Regime de urgência
Confira as dez propostas que passam a tramitar com urgência:

  • PL 2736/19 , do deputado Juninho do Pneu (União-RJ), que exige certidão negativa de crimes de estelionato e apropriação indébita para a transferência de veículo;
  • PLP 55/25 , do Poder Executivo, que autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para fatos geradores relacionados à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027;
  • PL 1008/24 , do deputado Zucco (PL-RS), que prevê a criação de um relatório anual com informações socioeconômicas que serão usadas para elaborar políticas públicas para mulheres;
  • PL 2564/25, do deputado Lucio Mosquini (MDB-RO), que regulamenta a aplicação de medidas administrativas cautelares na fiscalização ambiental e veda a imposição de embargo baseado exclusivamente em detecção remota de supressão de vegetação;
  • PL 126/25, do Senado, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento e a regulação sanitária de novas tecnologias contra o câncer;
  • PL 6674/25, do Senado, que cria o Programa Antes que Aconteça, para prevenir a violência de gênero e dar assistência às mulheres agredidas;
  • PL 885/26, da deputada Amanda Gentil (PP-MA), que institui o Sistema Nacional de Monitoramento de Medidas Protetivas de Urgência para dispor sobre a avaliação preliminar de risco da vítima;
  • PL 5779/25, do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que proíbe cláusulas contratuais ou normas condominiais que restrinjam o funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais;
  • PL 759/26, do deputado Rafael Brito (MDB-AL), que torna obrigatória a inclusão de conteúdos sobre prevenção e combate ao sexismo e à misoginia nos currículos escolares de todos os níveis de ensino;
  • PL 2841/24, do deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), que institui o Programa Nacional de Fomento às Escolas Resilientes.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Projeto proíbe reserva de mercado na pesca esportiva e exige base científica para restrições estaduais

A Câmara dos Deputados analisa a proposta
Câmara Há 6 horas

Hugo Motta anuncia inauguração da Sala Lilás na Câmara para atender mulheres vítimas de violência

O local faz parte das iniciativas previstas em projeto de lei de combate à violência contra as mulheres
Câmara Há 6 horas

Projeto cria sistema de alerta nacional para localizar idosos e pessoas com deficiência

Proposta prevê notificação imediata à população e às autoridades, assim que o desaparecimento for registrado
Câmara Há 6 horas

Depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS está agendado para quarta

Ela deveria ter falado na semana passada, mas decisão do STF permitiu que ela não comparecesse
Câmara Há 6 horas

Motta anuncia votação nesta semana de novo regime para socorrer ou liquidar bancos

Um projeto de lei complementar sobre o tema está em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
19° Sensação
0.73 km/h Vento
91% Umidade
20% (0.31mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
25° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
36° 19°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 minutos

Defesa de PM morta diz que coronel foi denunciado por ex-mulher
Estradas Há 3 minutos

Eduardo Leite dá ordem de início a novo viaduto e duplicação de trecho concedido da ERS-122 no contorno norte de Caxias do Sul
Justiça Há 3 horas

Mendonça proíbe CPMI do INSS de acessar dados de Vorcaro em sala-cofre
Saúde Há 3 horas

Encontros municipais para debater rumos do SUS começam nesta segunda
Educação Há 3 horas

Governo anuncia R$ 60 milhões para reconstrução de escolas em MG

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,02%
Euro
R$ 6,01 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,103,25 +1,02%
Ibovespa
179,875,44 pts 1.25%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias