Hugo Motta anuncia inauguração da Sala Lilás na Câmara para atender mulheres vítimas de violência

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a inauguração nesta quarta-feira (18) da Sala Lilás na Câmara para atender mulheres vítimas de violência. As salas lilás são ambientes reservados para atendimento especializado a mulheres em situação de violência.

O local faz parte das iniciativas do projeto de lei Antes que Aconteça (PL 6674/25), que visa apoiar e estruturar políticas públicas para proteger e promover os direitos das mulheres. O programa envolve ações de justiça, segurança, saúde, inovação e educação, com a colaboração de diversos setores do governo e da sociedade civil.

A sala será localizada no subsolo do anexo 3, ala B, sala 121. Quatro policiais mulheres da Polícia Legislativa serão destacadas para essa missão.