Ministro das Cidades vai apresentar na Câmara metas e prioridades para 2026

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza, na quarta-feira (18), às 10 horas, audiência pública com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. O encontro foi solicitado pelo deputado Keniston Braga (MDB-PA) e terá como objetivo apresentar as metas, programas e prioridades da pasta para 2026.

O deputado destacou, no pedido para a audiência, a relevância dos debates de temas sobre mobilidade urbana, política de desenvolvimento urbano e ordenamento do território.

A audiência busca oferecer aos parlamentares e à sociedade uma visão clara das prioridades da pasta para o ano de 2026, fortalecendo o diálogo sobre políticas públicas que impactam diretamente a vida nas cidades brasileiras.