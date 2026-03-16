Comissão Especial de Combate ao Câncer discute doença renal crônica

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil reúne-se nesta quarta-feira (18) para debater a doença renal crônica (DRC) e outras doenças.
O debate será realizado às 14h30, no plenário 6.
A audiência pública atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG).
O deputado explica que a DRC constitui um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando elevada prevalência, progressão silenciosa e forte associação com as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral (AVC) e o câncer. “Estudos epidemiológicos demonstram que pacientes com DRC possuem risco significativamente aumentado de eventos cardiovasculares e mortalidade precoce”, esclarece.