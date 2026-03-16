Comissão convoca Mauro Vieira para prestar esclarecimentos sobre guerra no Oriente Médio

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (18), reunião para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre temas relacionados à política externa brasileira. O debate será realizado às 11 horas, no plenário 3.

A convocação atende a requerimentos dos deputados Rodrigo Valadares (União-SE), Gustavo Gayer (PL-GO) e Helio Lopes (PL-RJ). Entre os temas que motivaram o pedido estão a posição do governo brasileiro diante da ação militar atribuída à República Islâmica do Irã contra países do Oriente Médio, a divulgação de documento do Congresso dos Estados Unidos que menciona supostas bases da República Popular da China em território brasileiro destinadas a lançamentos espaciais e manifestações atribuídas a diplomata da Embaixada do Brasil em Burkina Faso.

Segundo Rodrigo Valadares, os recentes acontecimentos no Oriente Médio envolvem a soberania de Estados da região e podem afetar a estabilidade internacional, o que exige esclarecimentos sobre o posicionamento do governo brasileiro.

Gustavo Gayer acrescenta que a divulgação de documento do Congresso dos Estados Unidos mencionando supostas estruturas chinesas para atividades espaciais no Brasil levanta questionamentos sobre soberania nacional e acordos internacionais firmados pelo país.

Já Helio Lopes afirma que reportagens da imprensa trouxeram informações sobre comunicação diplomática atribuída a representante da Embaixada do Brasil em Burkina Faso envolvendo o regime iraniano e referências ao Estado de Israel, o que, segundo ele, demanda esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores.