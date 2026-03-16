Comissão da Câmara discute planejamento do ciclo olímpico 2025-2028; participe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (18), audiência pública para discutir o balanço, a gestão e o planejamento do ciclo olímpico 2025-2028.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 4, e será interativo.

A reunião atende a pedido do deputado Sergio Santos Rodrigues (Pode-MG). O objetivo é promover diálogo entre a comissão e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), responsável pela coordenação do esporte olímpico no país e pela preparação de atletas e delegações brasileiras para competições internacionais.

Sergio Santos Rodrigues afirma que o início de um novo ciclo olímpico exige:

planejamento estruturado;

definição de metas;

critérios de investimento;

programas de desenvolvimento de atletas; e

estratégias de governança e transparência na aplicação de recursos públicos e privados.

O deputado acrescenta que essas medidas têm impacto direto no desempenho esportivo do país e na utilização de recursos provenientes de loterias federais e de incentivos públicos destinados ao esporte.