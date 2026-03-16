Comissão debate concessão das hidrovias do Arco Norte

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (17), audiência pública para discutir a concessão das hidrovias do Arco Norte. O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

A reunião atende a pedido do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). Segundo o parlamentar, as hidrovias do Arco Norte representam uma oportunidade estratégica para promover o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental na Amazônia Legal.

Eficiência energética

Jadyel Alencar (Republicanos-PI) acrescenta que o transporte hidroviário apresenta menor emissão de carbono por tonelada transportada e maior eficiência energética em comparação ao transporte rodoviário. Além disso, o modal hidroviário reduz a pressão sobre as estradas e a necessidade de abrir novas vias terrestres.

“A concessão estruturada desses ativos pode atrair investimentos privados, gerar empregos formais, estimular cadeias produtivas regionais e promover inclusão econômica”, lista Alencar.