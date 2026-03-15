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Unimed Campinas controla Sodiê Mesquita e estreia com vitória na LBF

Time paulista faz valer coletivo em duelo transmitido pela TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/03/2026 às 17h41

Campeão em 2018, o Unimed Campinas iniciou com vitória a busca pelo segundo título da Liga de Basquete Feminino (LBF). Neste domingo (15), a equipe do interior paulista visitou o Sodiê Mesquita e ganhou por 85 a 78.

O jogo na Baixada Fluminense foi transmitido ao vivo pela TV Brasil .

O time visitante se beneficiou de um primeiro quarto muito superior, em que abriu dez pontos de vantagem. Os anfitriões equilibraram as ações, liderados pela armadora norte-americana Jayla Crawford, cestinha da partida com 33 pontos, mas não foi suficiente.

O coletivo campineiro se sobressaiu na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), com cinco jogadoras diferentes marcando pelo menos 10 pontos. A ala/armadora Tássia Carcavalli foi o destaque das paulistas, com 16 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Ela foi eleita a melhor em quadra.

"O troféu veio para mim, mas tenho boas companheiras. Passes precisos das laterais e armadoras, além de pivôs que fazem um ótimo trabalho nos corta-luzes", disse Tássia.

O próximo compromisso do Sodiê Mesquita será na sexta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), contra o São José, novamente em casa. Será o terceiro jogo do time fluminense na competição. No dia seguinte, às 16h, o Unimed Campinas visita o Sesi Araraquara, atual tricampeão, para o segundo jogo do clube na temporada.

A TV Brasil exibe jogos da LBF ao vivo aos domingos, a partir de 11h. No próximo, dia 22 de março, a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmite o encontro entre Cerrado BRB e Salvador Basketball, no Sesc de Ceilândia (DF).

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