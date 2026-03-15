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Brasil vence e ganha sobrevida no Pré-Mundial de basquete feminino

Seleção precisa bater China na última rodada para ir à Copa do Mundo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/03/2026 às 12h36

A seleção feminina de basquete está viva na luta por um lugar na Copa do Mundo deste ano, em setembro, na Alemanha. Na madrugada deste domingo (15), as brasileiras derrotaram Mali por 76 a 73, pela quarta e penúltima rodada do Pré-Mundial, que é disputado em Wuhan (China).

O Brasil assumiu o quarto lugar do torneio, com duas vitórias e duas derrotas. É o mesmo desempenho da República Tcheca, que tem melhor saldo de pontos e fica à frente. A liderança é da Bélgica, com que ganhou os quatro jogos que disputou, seguida pela China, com três triunfos e um revés.

Como as belgas já estão garantidas na Copa do Mundo por serem as atuais campeãs europeias e as chinesas se classificaram com a vitória sobre as tchecas neste domingo, há duas vagas ainda em disputa no Pré-Mundial - ocupadas, neste momento, República Tcheca e Brasil. Mali, com um triunfo e três revezes, ainda está na briga.

O Brasil dependeu de um quarto e último período sensacional para reverter uma desvantagem de 14 pontos que tirava a equipe da briga pela classificação. Foram 28 pontos convertidos, com eficiência nas bolas de três pontos, e apenas 11 cedidos nos dez minutos finais da partida, que decretaram a virada heroica sobre Mali.

Estrelas da seleção brasileira, a pivô Kamilla Cardoso (17 pontos e 11 rebotes) e a ala/pivô Damiris Dantas (16 pontos e 12 rebotes) foram, mais uma vez, os destaques.

Diferentemente do revés para a República Tcheca no último sábado (14), porém, mais jogadoras conseguiram dividir o protagonismo com a dupla. As armadoras Alana Gonçalo e Cacá Martins brilharam nas assistências (10 e 9, respectivamente).

As brasileiras encerram a participação no Pré-Mundial nesta terça-feira (17), às 8h30 (horário de Brasília), contra as anfitriãs chinesas. A seleção verde e amarela pode entrar em quadra já classificada se, mais cedo, Mali perder do Sudão do Sul ou se a República Tcheca vencer a Bélgica.

Caso nenhum dos resultados ocorra, o Brasil terá de superar a China para retornar à Copa do Mundo após duas edições ausente. A última participação foi na Turquia, em 2014, quando ficou na 11ª colocação. O país, campeão em 1994, tem 16 presenças em Mundiais, menos apenas que Coreia do Sul, Estados Unidos (ambos 19) e Austrália (17).

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