Segunda, 16 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileirão: Flamengo vence e mantém Botafogo na zona de rebaixamento

Rubro-Negro se aproxima da ponta e Glorioso pode até cair para último

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/03/2026 às 11h07

A noite de sábado (14) foi de festa para o torcedor do Flamengo. Além de aproximar o Rubro-Negro do líder São Paulo, a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, mantém o rival nas quatro últimas colocações do Campeonato Brasileiro, a zona de rebaixamento (ou "Z-4").

O Flamengo soma os mesmos 10 pontos de Palmeiras e Fluminense, que ainda jogam pela sexta rodada do Brasileirão - o Tricolor carioca, aliás, encara o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O time da Gávea fica provisoriamente em terceiro lugar, pelo saldo de gols, e a três pontos do São Paulo, que pega o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 20h30.

O Glorioso, por sua vez, sofreu a terceira derrota seguida na competição nacional e ocupa o 17º lugar.

Com apenas três pontos, o Alvinegro de General Severiano, que acabou de ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, ainda pode terminar o domingo na última colocação, se Internacional e Cruzeiro (ambos com dois pontos) vencerem Bahia e Vasco, respectivamente, e o Remo (três) pontuar contra o Coritiba.

Com somente 12 minutos de jogo, o Flamengo já estava na frente. Após dividida entre o lateral Guillermo Varela e o zagueiro Alexander Barboza na área pela direita, o atacante Samuel Lino chutou de primeira e ainda contou com um desvio para a bola sair do alcance do goleiro Raul e ir para as redes.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46, o zagueiro Léo Pereira, de falta, aumentou a vantagem. Para complicar a missão do Botafogo, instantes antes do intervalo, Barboza foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco após falta em Pedro, que ficaria de cara para o gol.

O lance, anulado por impedimento do atacante do Flamengo, foi corrigido e Daronco chamado ao vídeo para constatar a necessidade do vermelho direto.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Varela cruzou pela direita e Pedro fez o terceiro. Com a vantagem elástica e um homem a mais em campo, o Rubro-Negro somente administrou o resultado no restante da partida.

Vitória e homenagens

Também no sábado, na partida que abriu a rodada, o Vitória superou o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão, em Salvador. Os atacantes Renato Kayzer e Erick fizeram para o Leão, que chegou a sete pontos e dormiu na 11ª colocação do Brasileiro.

O Galo, com cinco pontos, está em 15º, mas pode terminar o fim de semana na zona de rebaixamento se os resultados de domingo não ajudarem.

O Rubro-Negro baiano aproveitou o duelo para homenagear Wagner Moura, torcedor do clube e que, neste domingo, concorre ao prêmio de Melhor Ator na cerimônia do Oscar 2026 pela atuação em O Agente Secreto . A própria obra disputa as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Os jogadores do Vitória levaram, na camisa, menções a personagens marcantes da carreira do ator. Artilheiros contra o Atlético-MG, Renato Kayzer e Erick ostentaram, às costas, os nomes de Pablo Escobar (da série Narcos ) e Lazlo Sosa (do filme Agente Oculto ).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial

Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series
Esportes Há 5 horas

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa

Astro dá assistência "sem querer" no empate entre Santos e Corinthians
Esportes Há 11 horas

Unimed Campinas controla Sodiê Mesquita e estreia com vitória na LBF

Time paulista faz valer coletivo em duelo transmitido pela TV Brasil
Esportes Há 15 horas

Brasil encerra Paralimpíada de Inverno histórica em Milão-Cortina

Prova dos 20 km do esqui cross-country marca fim da campanha
Esportes Há 16 horas

Uefa cancela Finalíssima em meio a conflitos no Oriente Médio

Entidade não entrou em acordo com federação da Argentina sobre local

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
53% Umidade
20% (0.31mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Terça
35° 19°
Quarta
34° 18°
Quinta
25° 19°
Sexta
35° 18°
Sábado
36° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 4 horas

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial
Esportes Há 4 horas

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa
Emenda Parlamentar Há 6 horas

Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Trânsito Há 6 horas

Veículo capota e condutor fica preso as ferragens em Barra do Guarita
Direitos Humanos Há 6 horas

Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,828,06 +3,14%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias