Basquete: Champions das Américas tem Flamengo e Franca nas semifinais

Cariocas e paulistas encaram Boca Juniors e Nacional, respectivamente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/03/2026 às 11h07

Os quatro clubes que seguem na briga pelo título da edição 2025/2026 da Champions League das Américas - torneio equivalente à Libertadores para o basquete masculino - estão definidos. A vaga derradeira foi assegurada pelo Nacional (Uruguai), na noite do último sábado (14), ao eliminar o Paisas (Colômbia). Os uruguaios estão no caminho do Sesi Franca, campeão em 2023.

No outro confronto, o Flamengo, atual campeão, tem pela frente o Boca Juniors (Argentina), na reedição da final da temporada 2024/2025. O Rubro-Negro, que mira o tri continental, garantiu a classificação na última sexta-feira (13), ao despachar o Astros de Jalisco (México).

As semifinais e a decisão estão previsas para abril, em datas, horários e locais que ainda serão anunciados pela Federação Internacional de Basquete (Fiba).

As quartas de final foram disputadas em uma melhor de três partidas. Quem vencesse duas, garantia a classificação. O Flamengo nem precisou do terceiro jogo. Ganhou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (101 a 99) e na Arena Astros, em Guadalajara.

No triunfo de sexta, por 77 a 75, destaques ao ala Gui Deodato, com 16 pontos, e aos alas-armadores Shaquille Johnson e Álex Negrete, com 14 e 12 pontos, respectivamente. Foi deste último, inclusive, a cesta que decretou a vitória rubro-negra no México.

O Franca teve de ir à terceira partida para eliminar o Minas Tênis Clube. Após vencer na Arena UniBH, em Belo Horizonte, por 98 a 90, o time do interior paulista foi surpreendido em casa no segundo compromisso, perdendo no Pedrocão, em Franca (SP), por 110 a 101, na última quarta-feira (11).

Por terem melhor campanha, os francanos sediaram o jogo três na quinta-feira (12). Desta vez, triunfo dos anfitriões por 103 a 90.

Os adversários dos brasileiros, assim como o Flamengo, classificaram-se logo no segundo jogo dos respectivos confrontos.

O Boca levou a melhor sobre o Instituto, também argentino, com triunfos fora (90 a 74) e em casa (75 a 68). Já o Nacional, que havia ganhado o primeiro duelo com o Paisas na Colômbia (97 a 94), atropelou o rival jogando em Montevidéu (Uruguai) na partida de sábado, ganhando por 96 a 75.

O campeão da Champions será o representante das Américas na Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial de Clubes da modalidade. Na edição de 2025, o Flamengo ficou na quarta colocação. O Unicaja (Espanha) levou o título.

Esportes Há 5 horas

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial

Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series
Esportes Há 5 horas

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa

Astro dá assistência "sem querer" no empate entre Santos e Corinthians
Esportes Há 11 horas

Unimed Campinas controla Sodiê Mesquita e estreia com vitória na LBF

Time paulista faz valer coletivo em duelo transmitido pela TV Brasil
Esportes Há 15 horas

Brasil encerra Paralimpíada de Inverno histórica em Milão-Cortina

Prova dos 20 km do esqui cross-country marca fim da campanha
Esportes Há 16 horas

Uefa cancela Finalíssima em meio a conflitos no Oriente Médio

Entidade não entrou em acordo com federação da Argentina sobre local

Últimas notícias
Esportes Há 4 horas

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial
Esportes Há 4 horas

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa
Emenda Parlamentar Há 6 horas

Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Trânsito Há 6 horas

Veículo capota e condutor fica preso as ferragens em Barra do Guarita
Direitos Humanos Há 6 horas

Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,828,06 +3,14%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
