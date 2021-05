Campo Novo realiza dia D de vacinação da Gripe Influenza e Covid-19 neste sábado,29

A secretaria municipal de saúde de Campo Novo irá promover o dia D de vacinação amanhã, sábado (29), na unidade básica de saúde.

Confira abaixo os grupos que deverão ser vacinados:

Vacina Influenza: para idosos com 60 anos ou mais;

Vacina Influenza: para crianças entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias;

Vacina COVID: (1° dose) para pessoas com Comorbidades de 18 anos ou mais; Pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC com 18 anos ou mais; Gestantes e puérperas com Comorbidades ou pertencente a grupo prioritário de Vacinação;

2° dose da Astrazeneca: Para quem recebeu a 1° dose nos dias 01, 03, 04 e 05/03.

A secretaria lembra que todos devem levar documento que comprove a comorbidade,documento com foto, CPF e carteira de vacinação.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.