Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova porte de arma para tabeliães e registradores de cartórios

A Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/03/2026 às 14h22
Comissão aprova porte de arma para tabeliães e registradores de cartórios
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que assegura o direito ao porte de arma de fogo para notários e registradores titulares de cartórios. A medida beneficia tanto os profissionais em atividade quanto os aposentados.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado General Girão (PL-RN), ao projeto original (PL 3125/25), do deputado Marcos Pollon (PL-MS).

A proposta altera a Lei dos Notários e Registradores para incluir o direito, desde que cumpridos os requisitos técnicos e psicológicos exigidos pela legislação vigente.

Inclusão de aposentados
Uma das principais alterações feitas pelo relator no substitutivo foi garantir explicitamente o direito aos aposentados no texto principal da lei.

Girão argumenta que o risco de vingança ou hostilidade não cessa com o fim da atividade profissional, já que atos praticados no passado (como escrituras e registros litigiosos) podem gerar inimizades duradouras.

Não é porte automático
 O relator enfatizou que a proposta não cria um porte "automático ou irrestrito". Para ter acesso à arma, o tabelião ou registrador precisará comprovar:

  • Titularidade da delegação do serviço extrajudicial;
  • Capacidade técnica e aptidão psicológica (com laudos de profissionais credenciados);
  • Idoneidade moral;
  • Cumprimento das exigências de registro e renovação periódica previstas no Estatuto do Desarmamento .

O diferencial da proposta é que ela veda a imposição de exigências burocráticas adicionais que não estejam na lei, transformando a concessão em um ato vinculado ao cumprimento desses requisitos objetivos, retirando a discricionariedade (subjetividade) da Polícia Federal em negar o porte caso as condições legais sejam atendidas.

Riscos
 Segundo o relator, a medida é necessária devido ao risco inerente à profissão. Tabeliães lidam diariamente com documentos sensíveis, transações de alto valor financeiro, questões fundiárias e decisões que impactam patrimônios, muitas vezes desagradando partes envolvidas.

"Tabeliães e registradores permanecem vinculados às consequências jurídicas dos atos que praticam 24 horas por dia", afirmou General Girão, destacando que, em regiões de fronteira e no interior, esses profissionais muitas vezes representam a única autoridade pública presente, ficando expostos a ameaças e retaliações.

Próximos passos
 A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cleia Viana / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova projeto que limita responsabilidade civil de práticos em acidentes de navegação

Proposta segue em análise na Câmara

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Projeto restringe uso de medicamentos manipulados em UTIs neonatais

O Projeto de Lei 6207/25 limita o uso de medicamentos manipulados (preparações magistrais e oficinais) em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (U...

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova ressarcimento automático à Previdência por agressores em violência doméstica

Por ter sido modificada na Câmara, proposta retorna ao Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova regras para busca de pessoas com deficiência

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Projeto proíbe entrada e residência de estrangeiros sem documentação no Brasil

Proposta altera a Lei de Migração e está em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias