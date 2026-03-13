Comissão recebe ministro para discutir políticas públicas do esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (18) o ministro do Esporte, André Fufuca, para discutir políticas públicas voltadas ao setor. A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido do deputado Saulo Pedroso (PSD-SP). Segundo o parlamentar, o objetivo é promover um diálogo sobre as principais ações, dificuldades e estratégias da política esportiva brasileira.

Pedroso acrescenta que iniciativas voltadas ao esporte de base, ao alto rendimento, ao esporte educacional e à inclusão social estarão entre os temas abordados.

“A fiscalização e o acompanhamento das políticas públicas constituem uma das atribuições mais relevantes do Parlamento brasileiro, especialmente no que se refere à promoção, ao desenvolvimento e ao fortalecimento do esporte nacional”, afirma.