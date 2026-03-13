Comissão de Direitos Humanos debate direito à moradia digna; participe

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (17) audiência pública para debater o direito à moradia digna. A reunião será realizada no plenário 9, às 18 horas.

O debate atende a pedido do deputado Padre João (PT-MG). Ele explica que a ideia da reunião é discutir o tema da Campanha da Fraternidade 2026: “Fraternidade e Moradia”.

Padre João acrescenta que o déficit habitacional e a segregação urbana no país levam muitas famílias a ocupar áreas de risco.

“Compreendemos que a moradia não é apenas um bem material, mas uma expressão fundamental da dignidade humana e do direito à vida plena”, afirma.