Derrubadas registra 23 casos ativos de Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atualizou, ontem, quinta-feira (27/05), os dados epidemiológicos referentes ao novo coronavírus.O município apresenta 23 casos ativos da doença.

De acordo com a SMS, atualmente, 40 moradores recebem acompanhamento.

Derrubadas registra, desde o começo da pandemia, 267 cidadãos infectados e quatro mortes ocasionadas pelo vírus.

